В Донецке собрались легендарные боксеры

7 ноября в Донецке впервые в Украине торжественно открылась юбилейная 90-я ежегодная конвенция Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщили УНИАН в донецкой промоутерской компании Union Boxing Promotion, в этом масштабном боксерском съезде примет участие и прибывший в Донецк президент WBA Жильберто МЕНДОЗА.

На юбилейную конвенцию также съехались 200 участников из всего мира, среди них всемирно известные промоутеры, менеджеры, а также легендарные боксеры.

На предшествующей открытию пресс-конференции Ж.МЕНДОЗА, говоря о том, какие вопросы будут обсуждаться на Конвенции в Донецке, отметил: «Кроме обычных вопросов и встреч с директорами, промоутерами и менеджерами, мы ставим главную задачу – делать все для того, чтобы бокс продолжал развиваться стремительным темпом. Также мы хотим показать общественности, что наш вид спорта ведет к улучшению многих качеств человека и воспитывает его как личность. Самое главное, чтобы бокс развивался среди молодежи».

В свою очередь президент донецкой промоутерской компании Union Boxing Promotion Юрий РУБАН выразил благодарность Ж.МЕНДОЗЕ за то, что он приехал в Донецк, и высказал надежду, что данная Конвенция пройдет на должном уровне и удовлетворит всех ее участников.

«Я очень рад, что в Донецк наконец-то приехал господин МЕНДОЗА. Мы очень горды тем, что проводим юбилейную Конвенцию WBA. Это престижно не только для Донецка, но и для всей Украины, - сказал Ю.РУБАН. - На это право претендовали несколько стран, а основными нашими конкурентами оказались Канада и Таиланд. Таким образом, WBA отметило все те заслуги, которые есть у донецкого профессионального бокса в последние годы».

Юбилейная 90-я ежегодная Конвенция Всемирной боксерской ассоциации (WBA) будет проходить до 12 ноября.