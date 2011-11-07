Украина - Германия: на кого ставят букмекеры

Сборная Германии по футболу будет фаворитом товарищеской встречи с командой Украины.

Такого мнения придерживаются букмекеры ведущей европейской конторы Bwin.

Так на победу подопечных Йоахим Лева эксперты готовы принимать ставки с коэффициентом 1,55, в то время как на победу Украины букмекеры предлагают ставить 1 к 6. Ничья также представляется экспертам сомнительным исходом противостояния – коэффициент ставок 3,75.

Напомним, что матч-открытие стадиона «Олимпийский» в Киеве состоится в пятницу, 11 ноября.

Зеркало недели