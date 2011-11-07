Украина - Германия: на кого ставят букмекеры
16:18, 07 ноября 2011Спорт
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Ничья кажется сомнительным исходом
Сборная Германии по футболу будет фаворитом товарищеской встречи с командой Украины.
Такого мнения придерживаются букмекеры ведущей европейской конторы Bwin.
Так на победу подопечных Йоахим Лева эксперты готовы принимать ставки с коэффициентом 1,55, в то время как на победу Украины букмекеры предлагают ставить 1 к 6. Ничья также представляется экспертам сомнительным исходом противостояния – коэффициент ставок 3,75.
Напомним, что матч-открытие стадиона «Олимпийский» в Киеве состоится в пятницу, 11 ноября.
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