”Шахтер” выложил за полузащитника из Мексики 20 миллионов (фото)

Сегодня футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал 5-летний контракт с мексиканским полузащитником Нэри Альберто КАСТИЛЬО. Как сообщили в пресс-службе "Шахтера", сумма трансфера за 23-летнего футболиста греческого "Олимпиакоса" составила 20 млн. евро. Контракт вступает в силу 1 августа 2007 года.

Н.КАСТИЛЬО отыграл 7 сезонов за "Олимпиакос", четырежды становился чемпионом Греции и дважды - обладателем Кубка страны. Всего в чемпионате Греции сыграл 105 матчей, забил 30 голов. В Лиге чемпионов провел 7 матчей, забил 3 мяча. За национальную сборную Мексики провел 10 матчей, забил 5 мячей.