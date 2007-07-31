”Шахтер” выложил за полузащитника из Мексики 20 миллионов (фото)
09:49, 31 июля 2007Спорт
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Информация пресс-службы ФК
|Нэри Альберто КАСТИЛЬО
Н.КАСТИЛЬО отыграл 7 сезонов за "Олимпиакос", четырежды становился чемпионом Греции и дважды - обладателем Кубка страны. Всего в чемпионате Греции сыграл 105 матчей, забил 30 голов. В Лиге чемпионов провел 7 матчей, забил 3 мяча. За национальную сборную Мексики провел 10 матчей, забил 5 мячей.
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