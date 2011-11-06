СМИ: болельщиков «Динамо» не пустят на матч с «Металлистом»

Киевское "Динамо" может остаться без поддержки своих болельщиков на сегодняшнем матче против "Металлиста", сообщает сайт dynamomania.com.

Как оказалось, "Динамо" не направило официальную заявку на организацию гостевого сектора, и делегат матча рекомендовал хозяевам решать этот вопрос под свою ответственность. "Металлист" ответственность на себя решил не брать, и офицер безопасности клуба Сергей Вакуленко заявил, что, зная горячность киевских болельщиков, "Металлист" решил не пускать их на стадион, и сегодняшний матч им придется смотреть за его пределами.

Таким образом 500 билетов, предназначавшихся для выездных болельщиков, поступили в продажу и уже проданы. Тем не менее, около 700 киевских фанатов уже находятся в Харькове и планируют посетить принципиальный матч.

На матче будет задействовано 550 стюардов и 50 сотрудников милиции. Всего за порядком в городе перед матчем и во время него будет следить 1000 работников правоохранительных органов.

Начало матча - в 19.30.