Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
06:39, 06 ноября 2011Спорт
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Днепр добился пятой победы подряд
Завершились очередныематчи16-готура Чемпионата Украины пофутболу
Днепр - Арсенал 1:0 (Калинич 71)
Волынь-Кривбасс0:0
Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69)
Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)
Напомним,чторанеесыграли...
Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)
...а сегоднятурзавершат
14:30Александрия(10)-Ворскла(22)
17:00Оболонь(5)-Шахтер(36)
19:30Металлист(35)-Динамо(37)
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