Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр добился пятой победы подряд

Завершились очередныематчи16-готура Чемпионата Украины пофутболу Днепр - Арсенал 1:0 (Калинич 71) Волынь-Кривбасс0:0



Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69) Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48) Напомним,чторанеесыграли...



Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)



...а сегоднятурзавершат 14:30Александрия(10)-Ворскла(22) 17:00Оболонь(5)-Шахтер(36) 19:30Металлист(35)-Динамо(37)

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