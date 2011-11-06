Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:39, 06 ноября 2011
Спорт
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Днепр добился пятой победы подряд

Завершились очередныематчи16-готура Чемпионата Украины пофутболу

Днепр - Арсенал 1:0 (Калинич 71)

Волынь-Кривбасс0:0

Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69)

Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)

Напомним,чторанеесыграли...

Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)

...а сегоднятурзавершат

14:30Александрия(10)-Ворскла(22)

17:00Оболонь(5)-Шахтер(36)

19:30Металлист(35)-Динамо(37)

 

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