"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну именем Фергюсона

06:00, 06 ноября 2011
Спорт
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25 лет - главный тренер

Футбольная команда "Манчестер Юнайтед" воздала должное своему заслуженному менеджеру Алексу Фергюсону, назвав в его честь трибуну на домашнем стадионе "Олд Траффорд", сообщает Би-би-си.

В воскресенье исполняется 25 лет с тех пор, как 45-летний шотландец взялся тренировать нынешних чемпионов английской Премьер-лиги.

Под началом Фергюсона команда выиграла порядка 40 наград.

 

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