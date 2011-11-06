"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну именем Фергюсона
06:00, 06 ноября 2011Спорт
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25 лет - главный тренер
Футбольная команда "Манчестер Юнайтед" воздала должное своему заслуженному менеджеру Алексу Фергюсону, назвав в его честь трибуну на домашнем стадионе "Олд Траффорд", сообщает Би-би-си.
В воскресенье исполняется 25 лет с тех пор, как 45-летний шотландец взялся тренировать нынешних чемпионов английской Премьер-лиги.
Под началом Фергюсона команда выиграла порядка 40 наград.
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