Металлург прервал победную серию Черноморца
15:47, 05 ноября 2011Спорт
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Идет 16-й тур Чемпионата Украины
Завершился очередной матч 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Черноморец 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48)
Напомним, что вчера сыграли
Заря - Таврия 0:1 (Гигиадзе 27)
Сегодня тур продолжат
16:00 Карпаты (11) - Ильичевец (16)
17:30 Волынь (18) - Кривбасс (21)
19:30 Днепр (24) - Арсенал (26)
...а завтра завершат
14:30 Александрия (10) - Ворскла (22)
17:00 Оболонь (5) - Шахтер (36)
19:30 Металлист (35) - Динамо (37)
17:30 Волынь (18) - Кривбасс (21)
19:30 Днепр (24) - Арсенал (26)
...а завтра завершат
14:30 Александрия (10) - Ворскла (22)
17:00 Оболонь (5) - Шахтер (36)
19:30 Металлист (35) - Динамо (37)
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