Металлург прервал победную серию Черноморца

Идет 16-й тур Чемпионата Украины

Завершился очередной матч 16-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлург - Черноморец 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48) Напомним, что вчера сыграли Заря - Таврия 0:1 (Гигиадзе 27) Сегодня тур продолжат 16:00 Карпаты (11) - Ильичевец (16)

17:30 Волынь (18) - Кривбасс (21)

19:30 Днепр (24) - Арсенал (26)

...а завтра завершат

14:30 Александрия (10) - Ворскла (22)

17:00 Оболонь (5) - Шахтер (36)

19:30 Металлист (35) - Динамо (37)



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