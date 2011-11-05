Начался чемпионат Украины по киокушинкан каратэ

В Тернополе начался двухдневный чемпионат Украины по киокушинкан каратэ-до Ренмей.

Как сообщает портал «Спорт Тернопольщины», соревнования пройдут среди детей в возрасте 9-18 лет. Участие в соревнованиях примут около 100 спортсменов.

Кроме того, состоится мини-турнир среди детей 6-9 лет и турнир взрослых и ветеранов памяти местного тренера Виталия Кушнирика. Участниками этого турнира будут спортсмены из Украины, России и Беларуси.

Эти соревнования станут отбором к чемпионату мира, который пройдет в Москве 3-4 декабря.

Сегодня состоятся поединки ката (техника) и кумитэ (бой). Завтра пройдут полуфиналы, финалы и церемония награждения.