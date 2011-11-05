Янукович: наша страна стала центром развития бокса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю 20-летия Федерации бокса Украины пожелал боксерам и в дальнейшем достойно представлять наше государство на мировых аренах.

"Приятно, что за этот небольшой промежуток времени наша страна стала центром развития бокса на территории Восточной Европы, и в этом, безусловно, есть вклад каждого из вас", - говорится в приветствии, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Вы достигли большого успеха в воспитании поколения победителей и имеете значительные результаты в спорте. Впервые в истории национальная сборная команда Украины на чемпионате мира 2011 года по боксу завоевала четыре золотых медали и одну серебряную, заняв первое общекомандное место. А лидер сборной - Василий ЛОМАЧЕНКО стал двукратным чемпионом мира. Желаю всем добра, успехов и в дальнейшем достойно представлять наше спортивное государство на мировых аренах", - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА.