Футболисту в полиции сломали ребра

Сотрудники чеченской полиции избили нападающего футбольного клуба "Краснодар" Спартака Гогниева - об этом вечером в пятницу, 4 ноября, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на собственный источник. Спортсмену сломали несколько ребер, кроме того, на теле у него зафиксированы многочисленные следы побоев.

По сведениям издания, конфликт между полицейскими и Гогниевым возник в подтрибунном помещении грозненского стадиона, куда футболист ушел после удаления с поля во время матча "Краснодар" - "Терек". Сотрудники правопорядка начали избивать спортсмена дубинками, после чего посадили его в полицейский автомобиль и продолжили избиение там.

Отмечается, что Гогниев прошел медицинское освидетельствование и официально зафиксировал полученные травмы.

Как сообщает Лента.ру, проходивший 4 ноября в Грозном матч между молодежными командами "Краснодара" и "Терека" был прерван из-за драки, возникшей на поле. Несколько футболистов получили желтые карточки, а Гогниев - удаление.

Вместе с тем, министр по физической культуре и спорту Чечни Хайдар Алханов заявил, что Гогниева никто не бил, а сам он отказывался уходить с поля и оскорблял болельщиков и руководство Чеченской республики, из-за чего его пришлось принудительно отвести в раздевалку.

Матч был остановлен на 73-й минуте при счете 3:0 в пользу "Краснодара". Игра так и не была закончена.