Кто покажет украинцам матчи Евро-2012
16:48, 04 ноября 2011Спорт
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Результаты тендера
Национальная телекомпания Украины (Первый национальный телеканал) и медиагруппа «Украина» выиграли тендер УЕФА на право трансляции матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.
Эту информацию сайту «Телекритика» подтвердил директор телеканала «Футбол» Александр ДЕНИСОВ.
Он заметил, что данные о распределении матчей между НТКУ и «Украиной» и другие детали будут извещены дополнительно.
Гендиректор НТКУ Егор БЕНКЕНДОРФ сказал, что пока комментировать новость не готов, но сделает это на будущей неделе.
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