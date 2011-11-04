Кто покажет украинцам матчи Евро-2012

Национальная телекомпания Украины (Первый национальный телеканал) и медиагруппа «Украина» выиграли тендер УЕФА на право трансляции матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

Эту информацию сайту «Телекритика» подтвердил директор телеканала «Футбол» Александр ДЕНИСОВ.

Он заметил, что данные о распределении матчей между НТКУ и «Украиной» и другие детали будут извещены дополнительно.

Гендиректор НТКУ Егор БЕНКЕНДОРФ сказал, что пока комментировать новость не готов, но сделает это на будущей неделе.