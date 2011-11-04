Результаты матчей 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Металлист выиграл и лидирует в группе

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы Группа A Рубин - Тоттенхэм 1:0 Шемрок Роверс - ПАОК 1:3 После четырех игр: ПАОК - 8 очков, Тоттенхэм - 7, Рубин - 7, Шэмрок Роверс - 0 Следующие матчи 30 ноября: Тоттенхэм - ПАОК, Рубин - Шэмрок Роверс Группа B Копенгаген - Ганновер 1:2 Ворскла - Стандард 1:3 После четырех игр: Ганновер - 8 очков, Стандард - 8, Копенгаген - 4, Ворскла - 1 Следующие матчи 30 ноября: Стандард - Ганновер, Ворскла - Копенгаген Группа C ПСВ - Хапоэль 3:3 Легия - Рапид 3:1 После четырех игр: ПСВ - 10 очков, Легия - 9, Рапид - 3, Хапоэль - 1 Следующие матчи 30 ноября: Рапид - Хапоэль, Легия - ПСВ Группа D Васлуй - Спортинг 1:0 Лацио - Цюрих 1:0 После четырех игр: Спортинг - 9 очков, Васлуй - 5, Лацио - 5, Цюрих - 2 Следующие матчи 1 декабря: Васлуй - Лацио, Спортинг - Цюрих Группа E Бешикташ - Динамо 1:0 Маккаби - Сток Сити - 1:2 После четырех игр: Сток Сити - 10 очков, Бешикташ - 6, Динамо - 5, Маккаби - 1 Следующие матчи 1 декабря: Сток Сити - Динамо, Маккаби - Бешикташ Группа F ПСЖ - Слован 1:0 Зальцбург - Атлетик 0:1 После четырех игр: Атлетик - 10 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 4, Слован - 1 Следующие матчи 1 декабря: Зальцбург - ПСЖ, Атлетик - Слован Группа G Металлист - Мальме 3:1 (Тайсон 46, 56, Фининьо 90 - Ранеджи 66) Аустрия - АЗ 2:2 После четырех игр: Металлист - 10 очков, АЗ - 6, Аустрия - 6, Мальме - 0 Следующие матчи 30 ноября: Металлист - Аустрия, Мальме - АЗ Группа H Бирмингем - Брюгге 2:2 Брага - Марибор 5:1 После четырех игр: Брюгге - 7 очков, Бирмингем - 7, Брага - 7, Марибор - 1 Следующие матчи 30 ноября: Марибор - Брюгге, Брага - Бирмингем Группа I Селтик - Ренн 3:1 Атлетико - Удинезе 4:0 После четырех игр: Удинезе - 7 очков, Атлетико - 7, Селтик - 5, Ренн - 2 Следующие матчи 30 ноября: Ренн - Удинезе, Селтик - Атлетико Группа J Шальке - АЕК Ларнака 0:0 Стяуа - Маккаби 4:2 После четырех игр: Шальке - 8 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 2 Следующие матчи 1 декабря: Шальке - Стяуа, АЕК - Маккаби Группа K Фулхэм - Висла 4:1 Твенте - Оденсе 3:2 После четырех игр: Твенте - 10 очков, Фулхэм - 7, Оденсе - 3, Висла - 3 Следующие матчи 1 декабря: Твенте - Фулхэм, Оденсе - Висла Группа L АЕК - Локомотив 1:3 Андерлехт - Штурм 3:0 После четырех игр: Андерлехт - 12 очков, Локомотив - 9, Штурм - 3, АЕК - 0 Следующие матчи 1 декабря: Локомотив - Штурм, АЕК - Андерлехт

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