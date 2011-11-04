Результаты матчей 4-го тура группового раунда Лиги Европы

06:01, 04 ноября 2011
Спорт
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Металлист выиграл и лидирует в группе

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Группа A

Рубин - Тоттенхэм 1:0

Шемрок Роверс - ПАОК 1:3

После четырех игр: ПАОК - 8 очков, Тоттенхэм - 7, Рубин - 7, Шэмрок Роверс - 0

Следующие матчи 30 ноября: Тоттенхэм - ПАОК, Рубин - Шэмрок Роверс

Группа B

Копенгаген - Ганновер 1:2

Ворскла - Стандард 1:3

После четырех игр: Ганновер - 8 очков, Стандард - 8, Копенгаген - 4, Ворскла - 1

Следующие матчи 30 ноября: Стандард - Ганновер, Ворскла - Копенгаген

Группа C

ПСВ - Хапоэль 3:3

Легия - Рапид 3:1

После четырех игр: ПСВ - 10 очков, Легия - 9, Рапид - 3, Хапоэль - 1

Следующие матчи 30 ноября: Рапид - Хапоэль, Легия - ПСВ

Группа D

Васлуй - Спортинг 1:0

Лацио - Цюрих 1:0

После четырех игр: Спортинг - 9 очков, Васлуй - 5, Лацио - 5, Цюрих - 2

Следующие матчи 1 декабря: Васлуй - Лацио, Спортинг - Цюрих

Группа E

Бешикташ - Динамо 1:0

Маккаби - Сток Сити - 1:2

После четырех игр: Сток Сити - 10 очков, Бешикташ - 6, Динамо - 5, Маккаби - 1

Следующие матчи 1 декабря: Сток Сити - Динамо, Маккаби - Бешикташ

Группа F

ПСЖ - Слован 1:0

Зальцбург - Атлетик 0:1

После четырех игр: Атлетик - 10 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 4, Слован - 1

Следующие матчи 1 декабря: Зальцбург - ПСЖ, Атлетик - Слован

Группа G

Металлист - Мальме 3:1 (Тайсон 46, 56, Фининьо 90 - Ранеджи 66)

Аустрия - АЗ 2:2

После четырех игр: Металлист - 10 очков, АЗ - 6, Аустрия - 6, Мальме - 0

Следующие матчи 30 ноября: Металлист - Аустрия, Мальме - АЗ

Группа H

Бирмингем - Брюгге 2:2

Брага - Марибор 5:1

После четырех игр: Брюгге - 7 очков, Бирмингем - 7, Брага - 7, Марибор - 1

Следующие матчи 30 ноября: Марибор - Брюгге, Брага - Бирмингем

Группа I

Селтик - Ренн 3:1

Атлетико - Удинезе 4:0

После четырех игр: Удинезе - 7 очков, Атлетико - 7, Селтик - 5, Ренн - 2

Следующие матчи 30 ноября: Ренн - Удинезе, Селтик - Атлетико

Группа J

Шальке - АЕК Ларнака 0:0

Стяуа - Маккаби 4:2

После четырех игр: Шальке - 8 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 2

Следующие матчи 1 декабря: Шальке - Стяуа, АЕК - Маккаби

Группа K

Фулхэм - Висла 4:1

Твенте - Оденсе 3:2

После четырех игр: Твенте - 10 очков, Фулхэм - 7, Оденсе - 3, Висла - 3

Следующие матчи 1 декабря: Твенте - Фулхэм, Оденсе - Висла

Группа L

АЕК - Локомотив 1:3

Андерлехт - Штурм 3:0

После четырех игр: Андерлехт - 12 очков, Локомотив - 9, Штурм - 3, АЕК - 0

Следующие матчи 1 декабря: Локомотив - Штурм, АЕК - Андерлехт

 

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