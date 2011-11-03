Динамо проиграло в Стамбуле

Продолжается четвертый тур группового раунда Лиги Европы. Сегодня играют три украинских команды.

Завершились матчи в Стамбуле и Полтаве. Поводов для радости пока нет.

Бешикташ – Динамо 1:0

Гол: Коркмаз 67

Ворскла – Стандард 1:3

Голы: Курилов 5 – Сейхас 16, Кану 45, Тчите 73

Ситуация в группах:

Группа В

1 Ганновер 8

2 Стандард 8

3 Копенгаген 4

4 Ворскла 1

Группа Е

1 Сток Сити 10

2 Бешикташ 6

3 Динамо 5

4 Маккаби 1