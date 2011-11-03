Динамо проиграло в Стамбуле
21:55, 03 ноября 2011Спорт
1328
У Ворсклы дела не лучше...
Продолжается четвертый тур группового раунда Лиги Европы. Сегодня играют три украинских команды.
Завершились матчи в Стамбуле и Полтаве. Поводов для радости пока нет.
Бешикташ – Динамо 1:0
Гол: Коркмаз 67
Ворскла – Стандард 1:3
Голы: Курилов 5 – Сейхас 16, Кану 45, Тчите 73
Ситуация в группах:
Группа В
1 Ганновер 8
2 Стандард 8
3 Копенгаген 4
4 Ворскла 1
Группа Е
1 Сток Сити 10
2 Бешикташ 6
3 Динамо 5
4 Маккаби 1
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter