Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

06:00, 03 ноября 2011
Спорт
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Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.

Группа А

Вильярреал - Манчестер Сити 0:3

Бавария - Наполи 3:2

После четырех туров: Бавария - 10 очков, Манчестер Сити - 7, Наполи - 5, Вильярреал - 0

Следующие игры 22 ноября: Бавария - Вильярреал, Наполи - Манчестер Сити

Группа B

Трабзонспор - ЦСКА 0:0

Интер - Лилль 2:1

После четырех туров: Интер - 9 очков, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лилль - 2

Следующие игры 22 ноября: Трабзонспор - Интер, ЦСКА - Лилль

Группа C

Бенфика - Базель 1:1

МЮ - Оцелул 2:0

После четырех туров: Бенфика - 8 очков, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0

Следующие игры 22 ноября: МЮ - Бенфика, Оцелул - Базель

Группа D

Аякс - Динамо Загреб 4:0

Лион - Реал 0:2

После четырех туров: Реал - 12 очков, Аякс - 7, Лион - 4, Динамо - 0

Следующие игры 22 ноября: Лион - Аякс, Реал - Динамо

 

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