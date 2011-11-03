Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D. Группа А Вильярреал - Манчестер Сити 0:3 Бавария - Наполи 3:2 После четырех туров: Бавария - 10 очков, Манчестер Сити - 7, Наполи - 5, Вильярреал - 0 Следующие игры 22 ноября: Бавария - Вильярреал, Наполи - Манчестер Сити Группа B Трабзонспор - ЦСКА 0:0 Интер - Лилль 2:1 После четырех туров: Интер - 9 очков, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лилль - 2 Следующие игры 22 ноября: Трабзонспор - Интер, ЦСКА - Лилль Группа C Бенфика - Базель 1:1 МЮ - Оцелул 2:0 После четырех туров: Бенфика - 8 очков, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0 Следующие игры 22 ноября: МЮ - Бенфика, Оцелул - Базель Группа D Аякс - Динамо Загреб 4:0 Лион - Реал 0:2 После четырех туров: Реал - 12 очков, Аякс - 7, Лион - 4, Динамо - 0 Следующие игры 22 ноября: Лион - Аякс, Реал - Динамо

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