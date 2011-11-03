Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)
Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.
Группа А
Вильярреал - Манчестер Сити 0:3
Бавария - Наполи 3:2
После четырех туров: Бавария - 10 очков, Манчестер Сити - 7, Наполи - 5, Вильярреал - 0
Следующие игры 22 ноября: Бавария - Вильярреал, Наполи - Манчестер Сити
Группа B
Трабзонспор - ЦСКА 0:0
Интер - Лилль 2:1
После четырех туров: Интер - 9 очков, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лилль - 2
Следующие игры 22 ноября: Трабзонспор - Интер, ЦСКА - Лилль
Группа C
Бенфика - Базель 1:1
МЮ - Оцелул 2:0
После четырех туров: Бенфика - 8 очков, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0
Следующие игры 22 ноября: МЮ - Бенфика, Оцелул - Базель
Группа D
Аякс - Динамо Загреб 4:0
Лион - Реал 0:2
После четырех туров: Реал - 12 очков, Аякс - 7, Лион - 4, Динамо - 0
Следующие игры 22 ноября: Лион - Аякс, Реал - Динамо