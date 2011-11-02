Семин взял в Стамбул Шеву и Шовковского

В среду утром киевское «Динамо» чартерным рейсом из аэропорта Борисполь отправилось в Стамбул, где днем позже команда Юрия Семина проведет матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против местного «Бешикташа».

В Турцию в составе «бело-голубых» отправилось 20 футболистов. 18 из них составят заявку на поединок с «Бешикташем», с которой тренерский штаб «Динамо» определится в день игры.

Как отмечает dynamo.kiev.ua, в предстоящем матче не смогут принять участие травмировавшиеся накануне защитники киевлян Тарас Михалик и Горан Попов. Оба они остались в Киеве. Кроме того, под вопросом выход на поле голкипера «бело-голубых» Александра Шовковского, забившего палец руки в воскресном поединке чемпионата Украины с «Таврией», и нападающего Андрея Шевченко, который на прошлой неделе перенес простуду.

Таким образом, список футболистов «Динамо», которые отправились в Стамбул, выглядит следующим образом.

Вратари: Александр Шовковский, Максим Коваль, Артем Кичак.

Защитники: Данило Силва, Бетао, Евгений Хачериди, Айила Юссуф, Леандро Алмейда.

Полузащитники: Огнен Вукоевич, Александр Алиев, Денис Гармаш, Олег Гусев, Лукман Аруна, Милош Нинкович, Карлос Корреа, Дуду.

Нападающие: Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, Браун Идейе.

Перелет в Стамбул займет у «Динамо» два часа. Разместившись в местном отеле «Ритц», команда Сёмина вечером проведет тренировку на стадионе «Инёню», где днем позже и состоится поединок с «Бешикташем». А перед началом занятия главный тренер киевлян Юрий Семин даст традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, что матч между «Бешикташем» и «Динамо» состоится в ближайший четверг. Начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Прямая телетрансляция — на канале «2+2»