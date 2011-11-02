Рыбка спас «Шахтер» от разгрома, считает Малафеев

Голкипер донецкого "Шахтера" Александр Рыбка, пропустивший всего один мяч от "Зенита", помог своей команде избежать поражения с разгромным результатом, считает голкипер питерской футбольной команды Вячеслав Малафеев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зенит" обыграл "Шахтер" в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:0.

"Счет и статистика вместе отображают качество игры моего визави - голкипера Александра Рыбки. Кипер "Шахтера" второй матч против "Зенита" проводит на высочайшем уровне, и если бы не он, то дело бы точно кончилось разгромом", - сказал Малафеев, слова которого приводит официальный сайт спортсмена.

Кипрский АПОЭЛ после 4-го тура с 8 очками возглавляет группу G, "Зенит" (7) занимает 2-е место, португальский "Порту" (4) - 3-е, "Шахтер" (2) - замыкает квартет.