Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

06:08, 02 ноября 2011
Спорт
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АПОЭЛ - лидер группы G

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.

Группа E

Генк - Челси 1:1

Валенсия - Байер 3:1

После четырех туров: Челси - 8 очков, Байер - 6, Валенсия - 5, Генк - 2

Следующие игры 23 ноября: Байер - Челси, Валенсия - Генк

Группа F

Боруссия - Олимпиакос 1:0

Арсенал - Марсель 0:0

После четырех туров: Арсенал - 8 очков, Марсель - 7, Боруссия - 4, Олимпиакос - 3

Следующие игры 23 ноября: Марсель - Олимпиакос, Арсенал - Боруссия

Группа G

Зенит - Шахтер 1:0

АПОЭЛ - Порту 2:1

После четырех туров: АПОЭЛ - 8 очков, Зенит - 7, Порту - 4, Шахтер - 2

Следующие игры 23 ноября: Зенит - АПОЭЛ, Шахтер - Порту

Группа H

Виктория - Барселона 0:4

БАТЭ - Милан 1:1

После четырех туров: Барселона - 10 очков, Милан - 8, БАТЭ - 2, Виктория - 1

Следующие игры 23 ноября: Милан - Барселона, БАТЭ - Виктория

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Сегодня состоятся матчи в группах A-D

Группа А. Вильярреал (0) - Манчестер Сити (4), Бавария (7) - Наполи (5)

Группа B. Трабзонспор (4) - ЦСКА (4), Интер (6) - Лилль (2)

Группа C. Бенфика (7) - Базель (4), МЮ (5) - Оцелул (0)

Группа D. Аякс (4) - Динамо (0), Лион (4) - Реал (9)

 

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