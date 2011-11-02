Результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

АПОЭЛ - лидер группы G

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H. Группа E Генк - Челси 1:1 Валенсия - Байер 3:1 После четырех туров: Челси - 8 очков, Байер - 6, Валенсия - 5, Генк - 2 Следующие игры 23 ноября: Байер - Челси, Валенсия - Генк Группа F Боруссия - Олимпиакос 1:0 Арсенал - Марсель 0:0 После четырех туров: Арсенал - 8 очков, Марсель - 7, Боруссия - 4, Олимпиакос - 3 Следующие игры 23 ноября: Марсель - Олимпиакос, Арсенал - Боруссия Группа G Зенит - Шахтер 1:0 АПОЭЛ - Порту 2:1 После четырех туров: АПОЭЛ - 8 очков, Зенит - 7, Порту - 4, Шахтер - 2 Следующие игры 23 ноября: Зенит - АПОЭЛ, Шахтер - Порту Группа H Виктория - Барселона 0:4 БАТЭ - Милан 1:1 После четырех туров: Барселона - 10 очков, Милан - 8, БАТЭ - 2, Виктория - 1 Следующие игры 23 ноября: Милан - Барселона, БАТЭ - Виктория *** Сегодня состоятся матчи в группах A-D Группа А. Вильярреал (0) - Манчестер Сити (4), Бавария (7) - Наполи (5) Группа B. Трабзонспор (4) - ЦСКА (4), Интер (6) - Лилль (2) Группа C. Бенфика (7) - Базель (4), МЮ (5) - Оцелул (0) Группа D. Аякс (4) - Динамо (0), Лион (4) - Реал (9)

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