Результаты матчей 3 тура Чемпионата Украины по футболу

В третьем туре Чемпионата Украины по футболу трудно не заметить символизма. Судите сами: матчи заканчивались либо всухую, либо победой хозяев со счетом 3:0 (тон задал Шахтер, которому выпала честь в пятницу открывать бал, то есть тур). "Гармонию" нарушил Днепр, который сегодня дома переиграл донецкий Металург со счетом 4:1, но разница все та же – 3 мяча. И уж совсем "подкачал" Металлист, обыгравший на своем поле новичка турнира Закарпатье с минимальным счетом 1:0.

Результаты матчей третьего тура :

Шахтер - Заря 3:0

Голы: Жадсон 22, Гладкий 34, 43

Ворскла - Таврия 0:0

Арсенал – Нефтяник -Укрнафта 3:0

Голы: Кузнецов 6, Жоземар дос Сантос 10, Эссола 45

Карпаты - Кривбасс 3:0

Голы: Батиста 2, 78, Худобяк 22

Металлург З - ФК Харьков 0:0

Днепр - Металлург Д 4:1

Голы: Воробей 4, Шелаев 22 (пен), Назаренко 31 (пен), 70 – Глад 88

Металлист - Закарпатье 1:0

Гол: Рыкун 9

Центральный матч 3-го тура состоится 1 августа в Одессе: Динамо сразится с Черноморцем.