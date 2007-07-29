Багдад ”взорвался” от радости: сборная Ирака завоевала Кубок Азии

Сборная Ирака впервые в истории завоевала сегодня Кубок Азии-2007 по футболу, взяв вверх над Саудовской Аравии. В прошедшем в Джакарте финальном матче иракские спортсмены выиграли у трехкратных чемпионов со счетом 1:0. Победу своей команде на 71-й минуте принес ее капитан Юнис Махмуд, сообщает ИТАР-ТАСС.

С финальным свистком арбитра Багдад "взорвался". На этот раз сработало не очередное взрывное устройство - толпы ликующих болельщиков вышли на улицы столицы. По всему городу слышна беспорядочная стрельба - потерявшие голову иракцы, вопреки запретам властей, палят в воздух, празднуя долгожданную победу.

Значимость данного спортивного события поистине велика для Ирака. Многие усмотрели в нем хоть и зыбкое, но все же единение разорванной межконфессиональной враждой страны.

Об огромном интересе говорит и тот факт, что, несмотря на угрозу терактов, большинство иракцев начало готовиться к финалу заблаговременно, украсив флагами дома и машины, невиданным спросом пользовалась одежда с национальной атрибутикой.

Так, еще до окончания финала канцелярия премьер-министра Нури аль-Малики выступила с заявлением, в котором пообещала каждому игроку, вне зависимости от итогов матча, по 10 тыс. долларов.

Между тем, в канун финального матча иракские правоохранительные органы и военнослужащие были приведены в повышенную боевую готовность. С 16:00 воскресенья до 06:00 понедельника по местному времени в Багдаде введен комендантский час. Аналогичные меры приняты в Неджефе, Кербеле и Киркуке.

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