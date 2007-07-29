Бекхэм приносит пользу... даже сидя на скамейке

Дэвид Бекхэм приносит пользу "Лос-Анджелес Гэлакси" даже не выходя на поле. Такое мнение выразили генеральный менеджер команды Алекси Лалас и наставник клуба MLS Франк Яллоп.

Англичанин восстанавливается после травмы лодыжки, которую он получил еще во время отборочного поединка Евро-2008 против Эстонии. За новый клуб полузащитник провел лишь одну тренировку 12 июля и появился на 16 минут в контрольном матче с "Челси". Остальное время Бекхэм уделяет лечению, но всегда находится рядом с партнерами. В поединке с "Чивасом" футболист остался на скамейке, но принимал в игре активное участие, передает Reuters.

"Мы рады, что он стремится стать частью коллектива, - отметил Лалас. - Было видно, что он очень хочет, чтобы его команда выиграла. Разумеется, он желает играть, но лечение требует времени. Нам нужно, чтобы он восстановился на 100 процентов".

"Здорово, что он рядом с нами, - сказал Яллоп. - Это хорошо сказывается на настроении команды. И так - с самого первого дня его пребывания в клубе. Атмосфера в коллективе просто замечательная".

Спорт-Экспресс