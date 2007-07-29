Шахтер подписал контракт с защитником сборной Бразилии (фото)
16:16, 29 июля 2007Спорт
710
Илсиньо 21 год
|Фото пресс-службы ФК "Шахтер"
Как сообщает в воскресенье официальный сайт "Шахтера", соглашение с этим талантливым 21-летним защитником заключено по схеме "4+1" и оценивается в 10 миллионов евро.
Последние два года ИЛСИНЬО защищал цвета "Сан-Паулу", в составе которого в 2006-м стал чемпионом Бразилии. В его активе также один матч за национальную сборную.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter