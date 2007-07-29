Бавария выиграла Кубок немецкой лиги

Мюнхенская "Бавария" откроет новый сезон Бундеслиги с очередным чемпионским титулом. В финальном матче Кубка немецкой лиги по футболу, который состоялся в субботу вечером в Лейпциге, "Бавария" выиграла у "Шальке 04" со счетом 1:0. Причем отсутствие ведущих игроков не помешало им победить и получить премию в размере 2 миллионов евро.

Гол забил на 29-й минуте новый полузащитник мюнхенцев Мирослав Клозе. Он воспользовался ошибками защитника и вратаря "Шальке" Младена Крстаича и Мануэля Нойера и протолкнул мяч в ворота. На заключительном этапе Кубка "Бавария" обыграла все клубы, занявшие в прошлом сезоне Бундеслиги первые три места - "Вердер" (4:1) и "Штутгарт" (2:0) и "Шальке", сообщает Немецкая волна.

В целом обе команды играли довольно слабо. "Бавария" вышла на поле без травмированных или болеющих Франка Рибери, Луки Тони, Бастиана Швайнштайгера и Яна Шлаудраффа, а также дисквалифицированного Марка ван Боммеля. В нападении единственным активным игроком снова оказался Клозе. "Шальке" играл в своем основном составе, в строй вернулся и капитан Марсело Бордон. Единственным шансом открыть счет в первом тайме был свободный удар Ивана Ракитича, который сумел отбить Оливер Кан. Во второй половине встречи возможность забить второй гол в ворота "Шальке" упустили Кристиан Лель на 48-й минуте и Хамит Алтинтоп на 51-й.

Больше всех первой победе "Баварии" за последнее время радовался тренер Оттмар Хитцфельд. По его словам, "Бавария" наконец показала, что она снова относится к числу лидеров. "Я рад, что мы выиграли 1:0, иначе некоторые бы начали сходить с ума", - сказал менеджер команды Ули Хёнес. По его словам, учитывая последние приобретения, игроки, похоже, решили, что ничего делать не надо. Кроме того, он выразил свои опасения касательно состояния команды. По мнению менеджера, половина команды постоянно будет на больничном, если матчи и дальше будут проходить также жестко.

Кубок немецкой лиги традиционно разыгрывается перед началом сезона. В нем принимают участие четыре лучших команды по итогам прошедшего чемпионата Германии (в этом году: "Штутгарт", "Шальке 04", "Вердер" и "Бавария"), обладатель Кубка страны ("Нюрнберг"), и лучшая команда второй Бундеслиги ("Карлсруэ").