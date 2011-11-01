Шахтер сегодня играет с Зенитом

Донецкий "Шахтер" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против питерского "Зенита" будет пытаться получить такие важные три очка, чтобы подняться с последнего места квартета G.

В то время, как питерцы попытаются продолжить победную домашнюю серию в еврокубках, насчитывающая десять поединков подряд.

ТСН напоминает, что встреча чемпионов Украины и России в третьем туре завершилась результативной ничьей - 2:2. "Горняки" на "Донбасс Арене" дважды выходили вперед, но питерцы каждый раз сравнивали счет и в итоге получили очко, что удержало их на второй позиции в группе G. В свою очередь "Шахтер" с двумя баллами в активе занимает последнее место в квартете.

Предыдущие встречи

• "Зенит" и "Шахтер" часто встречались в советские времена, однако их пути не пересекались после 1989 года, когда обе команды в очных встречах одержали домашние победы - 1:0.

• В 1980-х "Шахтер" трижды побеждал "Зенит" в полуфинале Кубка СССР, каждый раз доказывая свое превосходство в серии пенальти. В 1983-м донетчане одержали кубок, но в 1985 и 1986 годах уступили в финале. В 1977-м в 1/4 финала Кубка СССР "Шахтер" проиграл "Зениту" по пенальти