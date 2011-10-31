Украинские кикбоксеры завоевали 56 наград на чемпионате мира по кикбоксингу IAKSA среди взрослых, юниоров и юношей, который завершился 30 октября в г. Марина-ди-Карара (Италия).

Как сообщает Правительственный портал, среди взрослых спортсменов по разным видам и весовым категориям украинцы завоевали 42 награды, из которых - 16 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В соревнованиях среди юниоров украинцы завоевали 7 наград: 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Также 7 наград завоевали юноши: 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Всего в соревнованиях приняли участие около 3 тысяч участников из 50 стран мира.

Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в Скопье (Македония) с 23 по 30 октября 2011 года.

В целом в соревнованиях приняли участие 800 спортсменов из 61 страны мира.