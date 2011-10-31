Кличко пока не готов завязать с боксом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО заявил, что пока не готов завершить спортивную карьеру, но политика является приоритетом в его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО сказал на пресс-конференции в Херсоне.

«На сегодняшний день отвечу так, расплывчато, что не собираюсь бить рекорды Джорджа ФОРМАНА, который стал чемпионом мира в 45-летнем возрасте. Осталось недолго быть активным в спорте. Но когда я соберусь ставить окончательно точку в своей спортивной карьере, я приглашу журналистов и сообщу из первоисточника. Вся остальная информация, которая гуляет в интернете, или перепечатывается в СМИ не от первого лица, не является объективной», - заявил В.КЛИЧКО.

При этом лидер партии УДАР отметил, что на сегодняшний день 90% времени он занимается политикой, и что политика является приоритетом в его жизни.

«Я благодарен коллегам по партии, которые дают мне возможность буквально на несколько недель сконцентрироваться на подготовке к поединкам. Чтобы выйти в ринге и сделать так, чтобы более чем в 120-ти странах прозвучал победный гимн нашей страны», - сказал В.КЛИЧКО.

Также, по его словам, в профессиональном боксе каждый поединок может стать последним в карьере.

«Одно я могу сказать: спорт всегда был, есть и будет в моей жизни», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что В.КЛИЧКО объявил об уходе из спорта.