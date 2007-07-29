Черноморец не смог пробиться в Кубок УЕФА

Одесский "Черноморец" не сумел пробиться в квалификацию Кубка УЕФА. Он уступил в третьем раунде Кубка Интертото французскому "Лансу", сообщает 5 канал.

В решающей выездной игре "моряки" проиграли со счетом 1:3. Начало матча было очень оптимистичным для "моряков". На 11-й минуте забил Олег Венглинский. И несмотря на то, что Адама Кулибали через восемь минут сравнял счет, все же оставалась надежда увидеть победителем двухматчевого противостояния "Черноморец", ведь выездная ничья была бы на руку одесситам. Впрочем дубль Канга Акале разрушил надежды команды Виталия Шевченко на итоговый успех.