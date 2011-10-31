Губернатор: «Арена Львов» - стратегически важный объект

Стадион «Арена Львов» является стратегически важным объектом как для Львовской области, так и для всей Украины. Это мощная арена общенационального уровня, построенная с применением современных мировых технологий.

Об этом заявил председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

М.ЦИМБАЛЮК отметил, что современные технологии, использованные при строительстве «Арены Львов», будут актуальными еще 15-20 лет.

«Стадион полностью построен за государственные средства, поэтому мы понимаем всю ответственность за его эксплуатацию. Также хочу сказать, что создано Государственное агентство по эксплуатации стадионов, и если государство выделило средства, то должно взять ответственность за эффективное использование арены», - сказал он.

Председатель Львовской облгосадминистрации отметил, что работы проводились в две смены, а на протяжении последнего периода – в три смены. Он также сказал, что именно в феврале 2010 году было много скептических прогнозов, что выполнить такой большой объем работ за короткий период времени невозможно „но сегодня все убедились, что эти прогнозы были безосновательными”.

М.ЦИМБАЛЮК также информировал, что само поле «Арены Львов» находится в идеальном состоянии. На нем есть и подогрев, и орошение водой – все то, что необходимо для проведения футбольных матчей.

«Но самое главное, что сегодня праздник состоится, и до 15 ноября, когда состоится первый матч между Украиной и Австрией, все будет отработано и готово к приему футболистов», - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Председатель облгосадминистрации добавил, что самым главным является то, что проведены все тестирования по пусконаладочным работам и коммуникациям. «То, что влияет на игру и безопасность, – уже сделано», - подчеркнул Львовский губернатор и добавил, что в ноябре-декабре остается завершить все работы по обустройству инфраструктуры вокруг стадиона «Арена Львов», а также объездную дорогу.

Как сообщал УНИАН, официальное открытие «Арена Львов» состоялось 29 октября.