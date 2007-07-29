Победитель 1-го чемпионата Германии по футболу определился 113 лет спустя

28 июля 2007 года футбольный клуб "Виктория" из Берлина стал официальным победителем первого чемпионата Германии по футболу, прошедшего в 1894 году, сообщает Reuters.

Недавно футбольный союз Германии принял решение разыграть этот титул, поскольку в 1894 году финальная игра так и не состоялась.

В финале должны были участвовать берлинская "Виктория" и "Ханау" из одноименного города на юго-западе страны. Тогда футболисты "Ханау" не нашли денег на дорогу, и чемпионами ввиду неявки соперника были признаны берлинцы. Позже команда "Ханау" подала жалобу на несправедливость по отношению к себе. Разыграть титул заново было решено лишь 113 лет спустя.

25 июля в домашней встрече "Ханау" проиграл "Виктории" со счетом 3:0. Ответная встреча 28 июля закончилась вничью 1:1, и "Виктория" выиграла титул по сумме двух встреч.

Нынешние "Виктория" и "Ханау" выступают в региональных лигах Германии и состоят из любителей, но "Виктория" считается командой более высокого статуса.

Лента.ру