Чемпионат аэромобильных войск по рукопашному бою (6 фото)

08:24, 29 июля 2007
Спорт
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В спорткомплексе президентского полка

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ЗС Украины в спортивном комплексе Новороссийско-Киевского отдельного полка Президента Украины, в Киеве, в субботу, 28 июля 2007 г.

В соревнованиях приняли участие  семь сборных команд, представляющие все соединения и воинские части аэромобильных войск (4 команды), воинские части специального назначения Сухопутных войск ВС Украины (2 команды) и Львовский институт Сухопутных войск им. П. Сагайдачного (1 команда).

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.

Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ВСУ, 28 июля 2007 г.

Фото Александра Синицы / УНИАН

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