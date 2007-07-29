Чемпионат аэромобильных войск по рукопашному бою (6 фото)
08:24, 29 июля 2007Спорт
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В спорткомплексе президентского полка
Украинские военные принимают участие в открытом чемпионате аэромобильных войск по рукопашному бою по случаю 15-й годовщины со дня создания аэромобильных войск ЗС Украины в спортивном комплексе Новороссийско-Киевского отдельного полка Президента Украины, в Киеве, в субботу, 28 июля 2007 г.
В соревнованиях приняли участие семь сборных команд, представляющие все соединения и воинские части аэромобильных войск (4 команды), воинские части специального назначения Сухопутных войск ВС Украины (2 команды) и Львовский институт Сухопутных войск им. П. Сагайдачного (1 команда).
Фото Александра Синицы / УНИАН
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