Владимир Кличко стал лучшим боксером года

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО признан лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является.

Владимир победил в номинации "Лучший боксер года", сообщает ТСН.

Наиболее зрелищным боксером года признан чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO и один из кандидатов на бой с Виталием КЛИЧКО немец Марк ХУК.

Награда "Промоутер года" досталась Бобу АРУМУ.

Напомним, что Владимир КЛИЧКО провел в 2011 году один бой - 2 июля наш боксер победил англичанина Дэвида ХЭЯ.

10 декабря Владимир КЛИЧКО будет драться в Дюссельдорфе с французом Жан-Марком МОРМЕКОМ.