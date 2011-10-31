Владимир Кличко стал лучшим боксером года
14:03, 31 октября 2011Спорт
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Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО признан лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является.
Владимир победил в номинации "Лучший боксер года", сообщает ТСН.
Наиболее зрелищным боксером года признан чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO и один из кандидатов на бой с Виталием КЛИЧКО немец Марк ХУК.
Награда "Промоутер года" досталась Бобу АРУМУ.
Напомним, что Владимир КЛИЧКО провел в 2011 году один бой - 2 июля наш боксер победил англичанина Дэвида ХЭЯ.
10 декабря Владимир КЛИЧКО будет драться в Дюссельдорфе с французом Жан-Марком МОРМЕКОМ.
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