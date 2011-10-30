Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Три одинаковых счета

Закончились сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал – Кривбасс 2:0 (Одибе 28, Ковпак 61) Карпаты - Днепр 0:2 (Калинич 3, Кравченко 82) Таврия - Динамо 0:0 Заря - Волынь 0:2 (Майкон 66, Бута 95) Вчера сыграли: Металлист - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89) Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34) Тур завершат в понедельник: 17.00. Оболонь (5) - Черноморец (14) 19.15. Металлург (19) - Илльичевец (15)

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