Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:24, 30 октября 2011Спорт
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Три одинаковых счета
Закончились сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал – Кривбасс 2:0 (Одибе 28, Ковпак 61)
Карпаты - Днепр 0:2 (Калинич 3, Кравченко 82)
Таврия - Динамо 0:0
Заря - Волынь 0:2 (Майкон 66, Бута 95)
Вчера сыграли:
Металлист - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)
Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34)
Тур завершат в понедельник:
17.00. Оболонь (5) - Черноморец (14)
19.15. Металлург (19) - Илльичевец (15)
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