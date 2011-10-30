Динамо теряет очки в Симферополе

Завершился матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Динамо. Забитых голов в этом поединке, несмотря на все усилия обеих команд, зрители не увидели. 0:0. Киевляне же доигрывали поединок вдевятером - за какую-то минуту в конце игры красные карточки перед собой увидели Ярмоленко (вторая желтая) и Милевский (за разговоры с арбитром).

Раньше сегодня сыграли Заря и Волынь. Результат матча в Луганске – 0:2. Голы: Майкон 66, Бута 95.