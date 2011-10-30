Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер выдержал натиск, а Металлист нет

Завершились первые два матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлист - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89) Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34) Сегодня тур продолжат... 13.30. Заря (12) - Волынь (15) 16.00. Таврия (17) - Динамо (36) 18.30. Карпаты (11) - Днепр (21) 19.30. Арсенал (23) - Кривбасс (21) ...и завершат в понедельник 17.00. Оболонь (5) - Черноморец (14) 19.15. Металлург (19) - Ильичевец (15)

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