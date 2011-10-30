Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:44, 30 октября 2011
Спорт
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Шахтер выдержал натиск, а Металлист нет

Завершились первые два матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)

Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34)

Сегодня тур продолжат...

13.30. Заря (12) - Волынь (15)

16.00. Таврия (17) - Динамо (36)

18.30. Карпаты (11) - Днепр (21)

19.30. Арсенал (23) - Кривбасс (21)

...и завершат в понедельник

17.00. Оболонь (5) - Черноморец (14)

19.15. Металлург (19) - Ильичевец (15)

 

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