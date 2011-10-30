Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
06:44, 30 октября 2011Спорт
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Шахтер выдержал натиск, а Металлист нет
Завершились первые два матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлист - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)
Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34)
Сегодня тур продолжат...
13.30. Заря (12) - Волынь (15)
16.00. Таврия (17) - Динамо (36)
18.30. Карпаты (11) - Днепр (21)
19.30. Арсенал (23) - Кривбасс (21)
...и завершат в понедельник
17.00. Оболонь (5) - Черноморец (14)
19.15. Металлург (19) - Ильичевец (15)
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