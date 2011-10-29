Новый стадион во Львове открыли с фейерверком и без речей

Сегодня во Львове состоялось торжественное открытие стадиона «Арена Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, зрителям было представлено яркая театрализованная постановка, в которой рассказывалось о становлении города Льва.

Присутствующих поздравили лучшие футболисты Львовщины, а перерезать голубую ленту, символизирующую открытие стадиона к Евро-2012, было поручено детям.

Само представление проходило в виде концертного шоу без речей и выступлений представителей власти.

После выступления украинской звезды Русланы ЛИЖИЧКО певицу АНЕСТЕЙШУ зрителям пришлось ожидать около 15 минут. В паузе между этим собравшихся развлекали воздушными фигурами сказочных героев.

Стадион был заполнен на 90 процентов. Во время видеоряда, который транслировался на мониторах и был посвящен истории строительства стадиона, речи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА трибуны зрители заглушали свистом.

В целом открытие стало настоящим карнавалом и пиротехническим шоу.

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ наблюдал за открытием стадиона со зрительской трибуны. Об этом он сообщил журналистам в пресс-зале по завершению торжественной церемонии.

На вопрос, почему он не выступал на открытии, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что право выступления было отдано детям. Он сказал, что шоу ему понравилось и сообщил, что выступит с речью во время открытия львовского аэропорта.

«Я обещаю присутствовать и выступить во время открытия львовского аэропорта», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он утвердительно ответил на вопрос, будет ли президент Украины лично принимать участие в открытии нового аэропорта во Львове.

Справка УНИАН. Львовский стадион рассчитан на 32 тысячи 767 мест, из которых приблизительно 300 – для почетных гостей в VIP-зоне и около 150 - в зоне скайбоксов.

Конструкция мест запроектирована таким образом, чтобы создавать максимальный эффект присутствия зрителей на поле. Все места размещены под накрытием, часть которого будет прозрачной.

Особенностью проекта является променада, которая будет распределять потоки посетителей между первым и вторым ярусами арены. В ней расположат заведения общественного питания. В то же время променада - важное звено в системе передвижения и безопасности зрителей.

Помещение для игроков и тренеров, пресс-центр, конференц-зал, зона для VIP-персон, помещения для организаторов чемпионата, а также коммерческие площади размещены в пятиэтажном административном корпусе.

«Арена Львов» имеет натуральный газон с современными системами дренажа, подогрева и автоматического полива. До размещения на арене траву два года выращивали в Словакии. Для обеспечения поля достаточным количеством естественного света часть крыши прозрачная. В зимнее время, когда солнца будет недостаточно, газон будут освещать искусственным светом. После открытия стадиона поле «протестируют» футболисты во время запланированных матчей, потом оно будет специально законсервировано на зимний период.

Полив травяного газона будет осуществляться дождевой водой. Для накопления естественной влаги на территории стадиона есть два бассейна общей емкостью около 1200 кубометров.

В проекте озеленения стадиона запланирована высадка около 1,5 тыс. деревьев и кустарников. Эти насаждения будут занимать 5 тыс. кв. м.

После Евро-2012 на «Арене Львов» планируют проводить футбольные матчи, спортивные события, концерты, масштабные конференции и развлекательные мероприятия.