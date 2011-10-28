Суркис сломал ногу - нужна срочная операция

Президент ФФУ Григорий Суркис сломал ногу во время футбольного матча и на субботнем открытии львовского стадиона присутствовать не будет, пишет Сегодня.

Инцидент произошел во время матча "Динамо" - "Приват" в Турции. Суркис в матче защищал ворота "Динамо". Брат пострадавшего Игорь Суркис рассказал изданию о случившемся:

"Григорий Михайлович не просто сломал ногу — у него вылетела берцовая кость, разрыв связок. Если бы только сломал ногу, было бы полбеды. В субботу в 9 утра ему предстоит операция у профессора Линько. Я уже поставил в известность Бориса Колесникова о том, что брат не сможет быть на открытии стадиона во Львове... Играли на искусственном покрытии — видно, нога поехала. И он вывернул ее. Ловил мяч и при приземлении массой тела еще больше нагрузил ногу. Столкновения никакого не было. На ровном месте. Что поделаешь, футбол без травм — не футбол"