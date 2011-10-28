На Винничине создали школу футбола имени Блохина и Беланова

В Винницкой области создано коммунальное заведение «Винницкая областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу имени Олега Блохина и Игоря Беланова».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовал 91 депутат облсовета из 96 присутствующих.

Во время сессии облсовета Игорь БЕЛАНОВ сказал, что идея создания такой школы возникла довольно давно. «Уже в течение 5 лет я много раз бывал в Винницкой области и показывал свой «Золотой мяч» детям, ведь получить его реально. Я был таким же пацаном, бил о стену мяч и мечтал, чтобы кто-нибудь из известных тренеров меня заметил и пригласил. Я всегда им говорил, что для того, чтобы чего-то достигнуть – нужно для начала мечтать», - сказал И.БЕЛАНОВ.

По его словам, хотелось бы, чтобы поколение, которое сейчас растет, болело за отечественный футбол. «Когда я играл в футбол и мы всех громили – не было никаких иностранцев, и потому убежден, что нужно воспитывать свое поколение детей, и именно эта школа, которая сейчас открывается, может стать толчком в воспитании выдающихся украинских футболистов», - сказал И.БЕЛАНОВ.

Он заверил, что вместе с Олегом БЛОХИНЫМ они приложат максимум усилий для процветания этой школы.

Решением сессии Винницкого облсовета школа создается на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Нива» по футболу. Директором школы назначен Игорь КОВАЛЬ.