Кличко объявил об уходе из спорта

11:41, 28 октября 2011
Спорт
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Фанам советует не расстраиваться

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО объявил об уходе из спорта.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

«Я уже заканчиваю спортивную карьеру, проведу бой, может быть, максимум два, - сказал В.КЛИЧКО.

«Для тех, кто следит за боями братьев КЛИЧКО, могу сказать, что не расстраивайтесь, Владимир младше на пять лет, и еще долгое время будет радовать своими поединками», - добавил он.

Издание напоминает, что на сегодняшний день братья КЛИЧКО являются самыми титулованными боксерами мира. У них на двоих четыре самых престижных чемпионских поясов из четырех возможных, по версиям WBO, IBO, IBF и WBA.

40-летний В.КЛИЧКО-старший из своих 43 побед на профессиональном ринге 40 он одержал нокаутом, всего на его счету 45 боев.

В.КЛИЧКО возглавляет партию «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко».

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