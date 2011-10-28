Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО объявил об уходе из спорта.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

«Я уже заканчиваю спортивную карьеру, проведу бой, может быть, максимум два, - сказал В.КЛИЧКО.

«Для тех, кто следит за боями братьев КЛИЧКО, могу сказать, что не расстраивайтесь, Владимир младше на пять лет, и еще долгое время будет радовать своими поединками», - добавил он.

Издание напоминает, что на сегодняшний день братья КЛИЧКО являются самыми титулованными боксерами мира. У них на двоих четыре самых престижных чемпионских поясов из четырех возможных, по версиям WBO, IBO, IBF и WBA.

40-летний В.КЛИЧКО-старший из своих 43 побед на профессиональном ринге 40 он одержал нокаутом, всего на его счету 45 боев.

В.КЛИЧКО возглавляет партию «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко».