Родители и хоккеисты «Дружбы-78» перекрыли автотрассу Харьков-Белгород

В эти минуты родители и хоккеисты команды «Дружба-78» перекрывают автотрассу Харьков-Белгород, полностью заблокировав движение транспорта в обоих направлениях этого участка пути на окраине Харькова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член родительского комитета «Дружбы-78» Олег ВОЛОБУЕВ, таким образом родители и дети этого клуба протестуют «против произвола и беззакония, совершаемого против хоккеистов и тренеров «Дружбы-78» в Харькове».

Он сообщил, что около 100 родителей и детей уже свыше двух часов непрерывно двигаются через пешеходный переход неподалеку поста ГАИ на объездной дороге. Стражи порядка, прибыв на место события, издали наблюдают за акцией, не контактируя с ее участниками. Пробки на это время нет, автомобили совершают объезд где-то в других местах, сказал О.Волобуев.

«Мы боремся за свои права и требуем прекратить то беззаконие, которое происходит в нашей школе, следственных органах, судах, в правоохранительных органах», - заявил О.Волобуев. «И мы также требуем немедленно освободить из-под стражи тренеров команды Владимира ЕРЁМИНА и Олега ЧЕКРЫШЕВА, которых незаконно задержали и отправили в следственный изолятор», - добавил он.

О.Волобуев не сказал, как долго будет длиться акция протеста, лишь отметил, что «она вполне справедлива, и мы не нарушаем закон».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 июля был взят под стражу тренер хоккейного клуба «Дружба-78» В.Еремин, который 23 июля вернулся со своей командой в Украину из международного турнира «One Hockey» в Филадельфии (США). После задержания В.Еремина Киевский районный суд г. Харькова постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

26 июля такое же решение Киевский рай суд принял в отношении тренера О.ЧЕКРЫШЕВА, и сейчас оба находятся в Харьковском следственном изоляторе.

В.Еремин и О.Чекрышев, а также главный тренер «Дружбы-78» Иван ПРАВИЛОВ (все трое – тренеры молодежной сборной Украины – УНИАН) ранее были уволены с работы в Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР) отделения хоккея с шайбой «Дружба-78». И.ПРАВИЛОВ, который также давал подписку о невыезде, сейчас находится в Соединенных Штатах Америки по приглашению.

Все трое проходят по одному уголовному делу. Оно связано с инцидентом в августе в 2006 г. в помещении Харьковской СДЮСШОР, когда со стороны руководителя школы был применен газовый пистолет в ходе конфликта, возникшего между тренерами, родителями, детьми из «Дружбы-78» и руководством школы.

11 июля с.г. родители воспитанников «Дружбы-78» обнародовали заявление, что будут вынуждены обратиться в Посольство США с просьбой предоставить убежище своим детям в этой стране.

В то же время, комментируя ранее письмо, директор СДЮСШОР Сергей БРИЖА сказал корреспонденту УНИАН, что считает эту ситуацию надуманной. По его словам, дети имеют в школе все условия для учебы, тренировок и участия в соревнованиях. И то, что тренеры «Дружбы-78» «уволены за нарушение дисциплины и находятся под следствием по фактам хулиганства, находились на подписке о невыезде, - сказал директор, - просто используется в их корыстных целях».