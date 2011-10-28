12-летнему шахматисту собрали деньги всем районом

Жители Кременского района (Луганская область) перечислили свой однодневный заработок, чтобы помочь 12-летнему шахматисту Алексею КОТЛЯРУ принять участие в Чемпионате мира по шахматам, который состоится в Бразилии 17-27 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского областного совета.

Согласно сообщению, на поездку требовалось около 44 тыс. грн., но родители юного спортсмена не могли собрать такую сумму самостоятельно.

«Мы провели несколько совещаний с хозяйственным активом района. Обратились к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к местным головам с просьбой помочь талантливому мальчику. Из районного бюджета мы по закону не могли выделить на это средства. Очень приятно, что люди с охотой откликнулись. Совместными усилиями собрали более 55 тыс. грн. Именно столько поступило в результате на счёт родителей подающего надежды спортсмена», - цитирует пресс-служба председателя Кременского райсовета Юлию НАЗАРЕНКО.

12-летний А.КОТЛЯР в 10 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта. Мальчик - призёр чемпионата Луганской области среди юношей до 8 и до 10 лет, серебряный призёр Чемпионата Украины (в возрастной категории до 12 лет), обладатель первого места в Международном турнире, который состоялся в Мукачево в 2010 году.