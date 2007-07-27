В Киеве откроется экстрим-фестиваль PATOS X-FEST

28 июля в Киеве на территории выставочного центра Экспо Плаза на Нивках состоится экстрим-фестиваль PATOS X-FEST. Впервые в Украине в один день на одной площадке пройдут соревнования и показательные выступления мировых и украинских звезд по паркуру, маунтинборду, BMX, маунтинбайку (МТВ), ролерскейтингу, скелелазанию; конкурс граффити. Нужна аккредитация. Телефоны: 494 34 60, 4943461.