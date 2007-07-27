В Киеве откроется экстрим-фестиваль PATOS X-FEST

15:10, 27 июля 2007
Спорт
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28 июля в Киеве на территории  выставочного центра  Экспо Плаза на Нивках состоится  экстрим-фестиваль  PATOS X-FEST. Впервые в Украине в один день на одной площадке  пройдут  соревнования и  показательные выступления мировых  и украинских звезд  по паркуру,  маунтинборду, BMX,  маунтинбайку (МТВ), ролерскейтингу, скелелазанию; конкурс граффити. Нужна аккредитация. Телефоны: 494 34 60,  4943461.

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