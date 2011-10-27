Суркис: Удача была на стороне Шахтера
08:25, 27 октября 2011Спорт
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"Кубок - турнир непредсказуемый"
В кубковом матче "Динамо" и "Шахтера" удача была на стороне "горняков".
Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис, передает "Чемпион".
"Сегодня удача была на стороне "Шахтера". Это же такое дело. Они проиграли в прошлом туре чемпионата Украины, сегодня взяли реванш у нас, потому нужно настраиваться на чемпионат Украины и Лигу Европы", - сказал он.
"Долгий путь еще к финалу, результаты непредсказуемы. "Днепр" вылетел, "Металлист" вылетел. Кубок - турнир непредсказуемый, но я считаю, что нам нужно быстро забыть об этом поражении и двигаться дальше. Сегодня мы на первом месте чемпионата Украины и мы не должны уступить это место", - резюмировал Суркис.
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