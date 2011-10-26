Шахтер в Киеве выбил Динамо из Кубка Украины

В матче в Киеве "горняки" со счетом 3:2 (Ярмоленко 41, Милевский 90+5 - Эдуардо 9, 88, Тейшейра 21) одолели киевское "Динамо", пишет Champion.

Очевидно одно, что Мирча Луческу сделал серьезные выводы после игры с «Металлистом». Даже в заявку не попал Жадсон, который провалил игру в минувшее воскресенье. Цетральную же пару защитников вновь составили Чигринский и Ракицкий.

В "Динамо" Семин решил начать игру без Алиева и Милевского, которые были не совсем "свежие" в прошлых матчах, и это было его ошибкой. Поскольку, именно после выхода этих игроков во втором тайме игра оживилась и обострилась.

Провалила же игру "Динамо" в первом тайме защита киевлян. Ошибались все, а больше Данило да Силва, который помог забить первые два гола в ворота Шовковского. Попов, Михалик, Вукоевич - и до сих футблистив должны быть претензии у Семина. То же касается игры и Андрея Шевченко, который на поле был не более заметен, чем мальчики, которые подают мячи и после перерыва был заменен.

В целом по игре, первый тайм "Шахтер" выиграл на всех фронтах. Об этом хорошо свидетельствует и счет после первых 45-минут игры - 0:2.

"Шахтер" сыграл предельно осторожно в защите и использовал ошибки киевлян в обороне. Нельзя сказать, что команда Мирча Луческу имел много голевых моментов, но почти все что было создано - было забито.

В конце первого тайма Ярморленко отквитал один мяч, воспользовавшись одной из немногих ошибок защиты "горняков".

Во втором тайме, казалось, должна была быть "Заруба". "Шахтер" же сумел не дать "Динамо" разгуляться в атаке и это заслуга тактики Луческу и проигрыш Семина. Лишь после выхода на поле Алиева моменты у ворот Рыбки стали возникать чаще. Один раз после удара Алиева "Шахтер" спас Рыбка, а другой - уже штанга ворот.

На 88-й еще один промах в защите бразильца Бетао и Эдуардо оформил дубль в этой игре, сделав шансы "Динамо" хотя бы на дополнительное время и вовсе призрачными.

Уже в добавленное арбитром время Милевский делает счет 2:3, чем вызвал улыбку у Луческу, который решил, что Милевский сыграл в этом моменте рукой. Возможно, румынский тренер и прав, но стоит смотреть еще раз видеповтор игры. Забить же третий гол в ворота Рыбки у "Динамо" уже не хватило времени.