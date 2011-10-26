Динамо - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины. В центральном из них киевское «Динамо» примет на своем поле донецкий «Шахтер». Фаворитом в этой встрече отечественные букмекерские конторы считают хозяев, однако преимущество «Динамо» не является значительным.

Так, средний коэффициент на выход в четвертьфинал «бело-голубых» составляет 1,72, в то время как аналогичный показатель успеха «горняков» определен на уровне 2,0. Другими словами, согласно оценкам букмекеров, шансы команд в матче «Динамо» — «Шахтер» составляют 54% на 46% соответственно.

Динамо Киев от Шурика