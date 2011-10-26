Луческу: "Шахтер" устал

Накопившаяся усталость лидеров донецкого футбольного клуба "Шахтер", сыгравших два ответственных матча за неделю, не скажется в ходе кубковой встречи с киевским "Динамо", заявил главный тренер Мирча Луческу.

Команда 19 октября в Лиге чемпионов сыграла вничью с "Зенитом" (2:2), 23 октября уступила на своем поле "Металлисту" в чемпионате Украины (1:2), а сегодня предстоит игра с "Динамо" в Киеве в рамках 1/8 Кубка страны.

Комментируя результаты 14-го тура, в котором "Шахтер" проиграл дома, а "Динамо" разгромило "Зарю" 6:1, Луческу подчеркнул, что "мы не будем сейчас думать о последнем матче "Динамо", который якобы показывает, что у них все в порядке в атаке. Это не соответствует истине".

Тренер сетует на судейство: "Давно забыл, чтобы какой-то спорный момент был интерпретирован в нашу пользу... Наверное, наши победы в последние годы стали для кого-то антипатичными, и остальные тоже хотят подняться на эту вершину, сбросив нас с трона. Последнее – это нормальное явление. Но чемпионат длинный... Завтра нас ожидает очень тяжелая игра на Кубок – «Динамо» давно ждет, несколько лет, и хочет обыграть нас именно в кубковом матче. Буду надеяться, что какие-то спорные моменты будут интерпретированы и в нашу пользу..."

"В матчах с "Зенитом" и "Металлистом" мы не могли менять игроков. У "Динамо" же была такая возможность, и в последней игре с "Зарей" они дали отдохнуть некоторым игрокам. Но в завтрашней встрече, наверное, усталость исполнителей не будет выходить на первый план. У игроков будет большое желание показать все свои лучшие качества в украинском дерби", - сказал Луческу.

"Шахтер" после 14-го тура переместился с первой на третью строчку в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе: 2 очка после трех игр.