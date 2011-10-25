Еврокомиссия не комментирует ситуацию с визами для украинской сборной

Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию с визами для украинской сборной по каратэ.

Об этом говорится в ответе представителя Еврокомиссии Микеле ЧЕРКОНЕ собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Мы не имеем информации относительно вопроса, который Вы подняли.... На этом этапе нет комментариев со стороны Европейской комиссии”, - заявил представитель он.

М.ЧЕРКОНЕ также заметил, что вопрос относительно того, кому выдавать визы, а кому нет, относится к компетенции стран-членов Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по каратэ не смогла принять участие в чемпионате мира, который проходил на днях в итальянском Турине, поскольку спортсменам отказали в визах.

По словам руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА, команде Украины было отказано в выдаче виз в связи с непредоставлением подтверждения Олимпийского комитета Италии о запланированной поездке.