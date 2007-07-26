Священники УГКЦ провели соревнования по волейболу, настольному теннису и шахматам

Сегодня в Коломые (Ивано-Франковская обл.) состоялся спортивно-оздоровительный фестиваль среди духовенства Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ, посвященный 20-й годовщине выхода из подполья Украинской греко-католической церкви.

Как сообщили УНИАН в Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ, священники провели соревнование по волейболу и чемпионат по настольному теннису и шахматам.

Правящий епископ Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николай СИМКАЙЛО отслужил панихиду на могиле первого епископа Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Павла Василика, который в свое время основал этот фестиваль.

Справка УНИАН. УГКЦ была запрещена 1946 году на так называемом Львовском соборе, организованном по указанию самого Сталина. Сотни епископов были репрессированы или расстреляны, но Церковь продолжала существовать подпольно. УГКЦ вышла из подполья в 1987 году.