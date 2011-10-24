Мэр Донецка не понимает, почему фаны Шахтера объявили бойкот

Городской совет Донецка относится с недоумением к заявлению фанов команды «Шахтер» об объявлении бессрочного протеста в виде отказа от поддержки команды во время предстоящих матчей чемпионата Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что в Донецке нет репрессий со стороны правоохранителей по отношению к футбольным фанатам.

«В свою очередь мы хотим отметить, что донецкие болельщики всегда выгодно отличались своей культурой поведения и «боления» от фанатов других футбольных команд. Игры «Шахтера» на «Донбасс Арене» всегда проходят в незабываемой атмосфере праздника. Поэтому заявление фанатов команды выглядит несколько нелогичным и непонятным. По нашему мнению, следует уметь различать грань между культурным, цивилизованным «болением» и откровенными нарушениями общественного правопорядка», - говорится в обращении А.ЛУКЬЯНЧЕНКО к фанат.

Городской голова подчеркнул, что действия фанов не должны противоречить общечеловеческим нормам поведения и ни в коем случае не мешать атмосфере праздника футбола в городе.

«Мы всегда отличались своей толерантностью и пониманием. В Донецке, как во время проведения матчей, так и в повседневной жизни, благодаря болельщикам, нет места агрессии, проявлению расизма, провокациям и беспорядкам. В свою очередь городской совет готов в рамках своих полномочий оказывать содействие в решении всех спорных вопросов», - говорится также в обращении.

Как сообщалось, ранее на официальном сайта болельщиков ультрас Zaboysultra.com. был размещен призыв всем поклонникам игры «горняков» устроить бессрочный бойкот домашних матчей донецкого клуба в связи с давлением на фанатов со стороны правоохранителей.

«Мы вынуждены объявить бессрочный протест и приостановить активную поддержку и создание любой хореографии, а во избежание возможных обвинений и провокаций воздерживаться от посещения домашних игр Шахтера», - заявили болельщики ФК «Шахтер».