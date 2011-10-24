Украинец стал чемпионом мира по бильярду

Одессит Ярослав ВИНОКУР стал чемпионом мира по бильярдному спорту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, 23 октября 2011 года в Киеве завершился чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида".

По итогам соревнований спортсмены сборной Украины завоевали три награды. Чемпионом мира стал Я.ВИНОКУР (Одесса), бронзовую награду получил Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ (Черновцы). Среди женщин серебряным призером стала Зорина ПРИТУЛЮК (Киев).

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 21 страны мира.