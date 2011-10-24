Украинки завоевали семь медалей на чемпионате Европы по боксу

Украинские спортсменки завоевали семь медалей на чемпионате Европы по боксу, проходившем 17-23 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, Наталия БИРЮК получила золото в весовой категории до 57 кг, Мария БАЗУЛИНА стала серебряным призером в категории до 69 кг, пять бронзовых медалей принесли Украине Наталия КНЯЗЬ (весовая категория до 48 кг), Иванна КРУПЕНЯ (до 54 кг), Лилия ДУРНЕВА (до 75 кг), Инна ШЕВЧЕНКО (до 81 кг) и Екатерина ШАМБИР (+ 81 кг).

Всего в соревнованиях участвовали 340 спортсменок из 41 страны Европы.