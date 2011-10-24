Суркис говорит, что футболисты Динамо недаром едят свой хлеб

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими впечатлениями от разгромной (6:1) победы динамовцев над луганской "Зарей" в матче 14-го тура чемпионата Украины.

о лидерстве в чемпионате

- С первым местом поздравлять нас еще рановато, это только промежуточный результат. Хорошо, что выиграли, потому что, несмотря ни на что, тяжелая игра была, ведь семь основных игроков у нас отсутствуют. Я, например, немножко перед началом матча волновался, не потеряются ли игровые связки.

Но ребята молодцы, недаром едят свой хлеб, показали хороший футбол. Корреа в хорошем состоянии, как я и говорил после игры с "Бешикташем". Надеюсь, что в таком же духе будем продолжать и дальше. Ведь у команды только начался тяжелый цикл матчей: дальше "Шахтер", потом "Таврия", "Бешикташ", "Металлист"... Только после матча в Харькове можно будет о чем-то говорить.

выходного у игроков не будет

- В понедельник в 10:00 утра команда собирается на базе, будут проведены все восстановительные мероприятия и начнется подготовка к "Шахтеру". Тем, что они выиграли с крупным счетом, они заслужили поехать по домам, но только до утра. Хотя я им сказал, что и сейчас забрал бы их на базу, будь моя воля, у них тогда лучше выходит (улыбается).

ТСН